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Türkiye
AA 03.02.2025 07:56

AVM'deki kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çalarak kaçtı

Adana'da bir şüpheli, kapalı olan alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ile 100 bin lira çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AVM'deki kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çalarak kaçtı

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü.

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezindeki diğer mağazaların görevlilerine de haber veren ekipler, tek tek açtırdıkları iş yerlerinde kimliği belirsiz şüpheliyi aradı.

Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi. Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen hırsız, bulunamadı.

Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 

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Adana Hırsızlık
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