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Türkiye
TRT Haber 03.02.2025 04:45

Yeni haftada kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın haritasını yayımladı. Kar yağışı için gün verildi. İşte yeni haftada hava durumu...

Yeni haftada kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşecek.

Salıdan itibaren yağışlı hava etkili olacak

Sıcaklık, hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altında olacak.Salıdan itibaren Türkiye, yeni yağışlı sistemin etkisine girecek.

Marmara ve Batı Karadeniz'de başlayacak yağışın, salı ve çarşamba yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Yeni haftada kar yağışı uyarısı

İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı düşecek

Salıdan itibaren özellikle iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülecek.Yağışlı hava, perşembe kuzey ve doğu bölgelerde etkisini sürdürdükten sonra yurdu terk edecek.

İstanbul ve Ankara'da kar yağışı bekleniyor

Ankara'da salı sağanak, çarşamba hafif kar bekleniyor. İstanbul'da salı da sürecek olan sağanak, çarşamba karla karışık yağmura dönecek. İzmir'de sıcaklık 17 dereceden 8 dereceye kadar düşecek.

Yeni haftada kar yağışı uyarısı

Doğu'da çığ tehlikesi devam ediyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

Uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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