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Türkiye
TRT Haber 03.02.2025 08:38

"Mercek-28" operasyonunda 36 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bursa'da bir araca düzenlenen "Mercek-28" operasyonunda 36 ruhsatsız tabanca ile silah malzemeleri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

"Mercek-28" operasyonunda 36 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Mercek-28" operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şarjörleri takılı vaziyette, kullanıma hazır 36 ruhsatsız tabanca, 200 tabanca üst kapağı sürgüsü, 164 tabanca gövdesi, 162 tabanca şarjörü, 110 tabanca icra mili ile 115 tabanca icra mili yayının ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonda şüpheli B.G'nin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

 

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Bursa Narkotik Ali Yerlikaya
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