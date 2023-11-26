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Türkiye
İHA 26.11.2023 14:19

Bursa'da fırtına ve sağanak sebebiyle deniz ile kara birleşti

Bursa'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda dolu da gerçekleşti. Gemlik Kurşunlu'da denizle kara birleşirken, merkez ilçelerde çatı uçmaları, ağaç ve reklam panoları devrildi.

Bursa'da fırtına ve sağanak sebebiyle deniz ile kara birleşti

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak Gemlik ilçesi Kurşunlu Sahili'nde denizin taşmasına sebep oldu.

Dev dalgalar sahili döverken, deniz suyunun yükselmesi sonrası karayolu sular altında kaldı. Deniz suları Kurşunlu'da içlere kadar ilerlerken, araçlar karayolunda seyretmekte güçlük çekti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yıldırım ilçesinde de bazı evlerin çatıları fırtına sebebiyle uçarken, Osmangazi ilçesinde ağaçların dalları kırıldı. Osmangazi Meydanı'nda reklam panoları da fırtınadan nasibini aldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Fırtına ve sağanak yağışın gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmaması sevindirdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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