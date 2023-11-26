Bursa'da fırtına ve sağanak sebebiyle deniz ile kara birleşti

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak Gemlik ilçesi Kurşunlu Sahili'nde denizin taşmasına sebep oldu.

Dev dalgalar sahili döverken, deniz suyunun yükselmesi sonrası karayolu sular altında kaldı. Deniz suları Kurşunlu'da içlere kadar ilerlerken, araçlar karayolunda seyretmekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: İHA]

Yıldırım ilçesinde de bazı evlerin çatıları fırtına sebebiyle uçarken, Osmangazi ilçesinde ağaçların dalları kırıldı. Osmangazi Meydanı'nda reklam panoları da fırtınadan nasibini aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Fırtına ve sağanak yağışın gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmaması sevindirdi.