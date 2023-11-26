İstanbul'da fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, döşeme taşları yerinden söküldü

Meteoroloji'nin fırtına uyarılarının ardından kent genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve etkisi azalarak devam eden şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Beykoz ve Üsküdar ilçelerindeki bazı noktalarda ağaç devrilmeleri meydana geldi.

Üsküdar Ünalan Dikey Sokak üzerindeki bir sitenin bahçesindeki ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

[Fotoğraf: AA]

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağacı parçalara ayırarak otomobillerin üzerinden kaldırdı.

Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan ağacın dallarının bir bölümü şiddetli rüzgarın etkisiyle kırılarak yere düştü.

Şiddetli rüzgar çatıları yerinden söktü

Ataşehir Şerifali Barbaros Caddesi'nde fırtınanın etkisiyle bir evin çatısı uçarak, otomobil galerisine ait park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda, 3 araçta hasar meydana geldi.

Pendik Çınardere Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü çatının bir kısmı binada asılı kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Sultangazi'de fırtınanın etkisiyle iş yerinin tabelası uçtu

İstanbul'da zaman zaman şiddetini artıran fırtına nedeniyle Sultangazi'de saat 03.30 sıralarında bir iş yerinin tabelası uçtu.

Fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen tabela kaldırıma düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Beşiktaş'ta iş yerinin bodrum katını su bastı

İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle deniz seviyesi yükseldi.

[Fotoğraf: DHA]

Ortaköy’de dalgaların getirdiği deniz suyu, iş yerinin bodrum katındaki kazan dairesine doldu. İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazan dairesine dolan su, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Fırtına ve yağış sahil kesimlerine zarar verdi

Silivri, Kadıköy ve Küçükçekmece'de fırtınanın da etkisiyle oluşan dev dalgalar, yürüyüş yolundaki bazı noktalarda döşeme taşlarını yerinden sökerek sürükledi. Sahilde bulunan çocuk oyun parkının kauçuk zemin kaplaması da rüzgarın etkisiyle zarar gördü.

[Fotoğraf: DHA]

Sahil boyunca yer alan bazı çay bahçeleri ve kafelerin tenteleri kırılarak hasar alırken, etkili olan fırtına masa ve sandalyelerin devrilerek sürüklenmesine neden oldu. Sahildeki bazı ağaçların da devrildiği görüldü.

Balat Sahilinde gece etkili olan yağış ve fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalarla deniz seviyesi yükseldi.

[Fotoğraf: DHA]

Sahilin bazı kesimlerinde taşan deniz suyu, vatandaşların yürüyüş yaptığı bölümlerde göllenmeler oluşturdu.