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Türkiye
AA 26.11.2023 13:33

Muğla'yı fırtına ve sağanak vurdu: Tekneler battı, dere taştı

Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle tekneler battı, seralar ile iş yerleri zarar gördü, Seydikemer ilçesinde de dere taştı.

Muğla'yı fırtına ve sağanak vurdu: Tekneler battı, dere taştı

Fethiye ilçesinde, gece saatlerinden sabaha kadar kuvvetli rüzgarla yağış etkili oldu. Rüzgar nedeniyle bazı seraların naylonları yırtıldı, ağaçlar devrildi.

Şehit Fethi Bey Parkı bölgesinde lodosun etkisiyle yükselen dalgalar kordona ulaştı. Derelerden gelen yağmur suyu, Fethiye Körfezi'nin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bot ve yelkenli battı

Bodrum ilçesinde fırtına ve sağanak, Ortakent Mahallesi'nde limandaki bir sürat botu ve yelkenli tekneyi batırdı.

Gümüşlük Mahallesi'nde sahil kenarındaki 20'ye yakın işletmenin masa ve sandalyeleri sürüklendi, bazılarının çatıları uçtu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dere taştı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, zarar gören bölgelerde incelemede bulundu, belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Ayrıca, Seydikemer ilçesinde Yakaköy Mahallesi'nin ortasından geçen dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşkın sonucu kapanan yollar iş makineleriyle açıldı. Selde mahsur kalan küçük ve büyükbaş hayvanlar İtfaiye, jandarma ve belediye ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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