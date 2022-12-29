Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
[Temsili fotoğraf: AA]
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 16 zanlı gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Suriye, Irak ve Azerbaycan uyruklu 16 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Bursa DEAŞ Terörle Mücadele
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