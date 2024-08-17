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Türkiye
AA 17.08.2024 07:34

Bursa'da bir evde top mermisi bulundu

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde ihbar üzerine bulunan Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisi muhafaza altına alındı.

Bursa'da bir evde top mermisi bulundu
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Kayapa Mahallesi'nde yaşayan A.E'nin oğlu H.E, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak babasının evinde top mermisi olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Terörle Mücadele ve bomba imha uzmanı sevk edildi.

Bursa'da bir evde top mermisi bulundu

Yapılan incelemelerde patlamamış olduğu belirlenen top mermisi, ekiplerce kontrollü şekilde bulunduğu yerden alındı.

Bursa'da bir evde top mermisi bulundu

Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 santimetre boyunda, 12 santimetre çapındaki top mermisi, bomba imha uzmanlarınca muhafaza altına alındı.

A.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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