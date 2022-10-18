Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 00:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerde, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.
54 işçi, olay yerine çağrılan ambulanslar ve özel araçlarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
İşçilerin sağlık durumları iyi.
Etiketler: Gıda Zehirlenmesi Bursa
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