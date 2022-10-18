Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta araç devrildi: 7 asker yaralandı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde askeri araç devrildi, 7 asker yaralandı.
Nurhak ilçesi girişindeki beton santralinin önünde bir askeri araç devrildi.
Kazada yaralanan 7 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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