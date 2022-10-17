Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 23:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü şarampole düştü
[Fotograf: AA]
İstanbul Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole düştü.
Şahintepe Mahallesinde yokuşta park halinde olduğu belirtilen İETT otobüsü, aniden kaymaya başladı.
Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otobüs, yolun bitimindeki şarampole düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta kimsenin olmadığı belirtilirken, otobüsü bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlatıldı. Kaza nedeni araştırılıyor.
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