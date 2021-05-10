Mergüze ve Ata, siyez buğdayının geliştirilen ve tescillenen iki yeni çeşidi. Sevindirici haberi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Atasiyez tescil edildi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" paylaşımını yaptı.

Atasiyez (Siyez buğday çeşidi) tescil edildi.



Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/xBPWOYwtub — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) April 27, 2021

Pakdemirli, yeni geliştirilen tohumların yüksek verimine de dikkat çekti, yetiştirilme koşulları hakkında bilgi verdi.

Buğdayın atasının tohumları mergüze ve ata olarak tescillendi

Genetik olarak dünyanın ilk buğdayı siyez, en çok Kastamonu İhsangazi'de yetiştiriliyor. Bu nedenle, ilçedeki 50 çiftçinin tarlasından buğday başakları toplandı. Türler üzerindeki araştırma ve ıslah çalışmalarıysa 5 yıl sürdü.

Yüksek verim kapasitesine sahip tohumlar hem çiftçinin yüzünü güldürecek hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, "Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tohum Satış Birlikleri bu 2 yeni çeşidi de kayıt altına alarak üreticilerimizin kaliteli siyez tohumu bulmalarına imkan sağlayacak” dedi.

Mergüze ve ata tohumları ayrıca sertifikalı tohum olma özelliği taşıyor.