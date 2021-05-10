Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evini kaçak silah atölyesine çeviren şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de evinde yasa dışı silah imalatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda evinin bir odasını kaçak silah atölyesine çevirdiği iddia edilen M.Ö. gözaltına alındı.
Ekiplerin yaptığı aramada kurusıkıdan bozma 11 silah, 10 sürgü takımı, 5 şarjör, 3 tetik mekanizması, 4 tabanca fişeği, namlu açmada kullanılan 2 sabitleme aracı, 68 ve 52 santimetre uzunluğunda 2 pala bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Haberler
- 16:21
- 16:15
- 16:31
- 16:26
- 15:59
Sıradaki Haber
Mardin'de 3 dilde aşı ikna timi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz