Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de de aşı çalışmaları titizlikle devam ediyor. Hakkı olup sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar için ise ayrı bir çalışma var. Ekipler, vatandaşlara aşının önemi, koruyuculuğu ve etkinliği hakkında bilgilendirme yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, günde ortalama 500 kişiyle Türkçe, Arapça ve Kürtçe olmak üzere 3 dilde telefonda görüşüyor. Görüşmeler sonucu ikna edilenlerin aşı vurdurmaları sağlanıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Şimdiye kadar yaklaşık 70 bin kişiyi aradık"

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"55 yaşa inmiş olan yaş grupları içerisinde aşılama yapmaktayız. Bu aşılamalarımız içerisinde bazen aşıdan çekinen, reddeden vatandaşlarımız olmakta. Bu vatandaşlarımızı ikna etmeye yönelik 33 kişiden oluşan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bir ekip oluşturduk. Bu arkadaşlarımız normal işlerinin yanı sıra aşıdan çekinen, tereddüdü olan, bu konuda soru işaretleri olan kişilerin sorularına cevap vermekte. Aşı olmaya ikna etmekte, çaba sarf etmekteler. Şu ana kadar yaklaşık 70 bin kişiyi aradık ve bu arkadaşlarımızın arasından bir kısmının aşıya ikna edilmiş olmasını sağladık.

Bildiğiniz üzere Mardin, bir kültürler mozaiği. Bu mozaiğinin gereği de özellikle 55 yaş üstü vatandaşlarımızın bazıları Türkçe bilmemekte. Biz bunlara 3 dilden hizmet vermekteyiz. Kürtçe ve Arapça da olmak üzere. Bu konuda aşı ile ilgili tereddütler var hem de ramazan ayı olması münasebeti ile bazı çekinceler yaşanabilmektedir. Diyanetimizin fetvasını bu noktada vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz. Onun haricinde aşı ile ilgili yan etki, etkinlik konusunda bilgi eksikliği olan vatandaşlarımızı bilgilendirerek aşıya ikna etmeye çalışıyoruz."