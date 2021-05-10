Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında anne adayları da risk grubunda bulunuyor. Araştırmalara göre hamileler koronavirüsü daha ağır geçiriyor.

Bunu etkileyen birtakım faktörlerin olduğunu belirten Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, "Hamilelikte düşen bağışıklık sistemi, bağışıklık sisteminin zayıflaması, kan pıhtılaşmasına doğru bir eğilimin olması, bu tür faktörler önemlidir. Özellikle hamileliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde, doğuma yakın dönemde COVID-19'a yakalanan hamile hanımlar bu hastalığı daha ağır geçirmektedir." dedi.

"Erken doğum riskini tetikliyor"

Kavak, COVID-19'un hamile kadınlarda ölü doğuma ya da düşüğe sebebiyet vermediğini fakat erken doğum riskini tetiklediğini söyledi.

Uzmanlar anne adaylarının tedbirlere sıkı sıkıya uyması gerektiğini vurguluyor. Prof. Dr. Kavak, "Nasıl yüksek tansiyon, şeker hastalığı, obezite COVID-19 için bir risk faktörü oluşturuyorsa hamilelik de COVID-19 için bir risk faktörü oluşturmaktadır." diye konuştu.