New York'ta koronavirüsten ölenler hala kamyon kasalarında tutuluyor
ABD'nin New York kentinde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için hazırlanan soğutmalı kamyon kasalarında halihazırda 750 kişinin cenazelerinin bekletildiği bildirildi.
COVID-19 salgınının ciddi şekilde etkilediği New York'ta, virüsten ölenler için "geçici morg" olarak hazırlanan soğutmalı kamyon kasaları hala cesetlerle dolu.
Konuyla ilgili şehrin tıbbi müfettişlik ofisinden yapılan açıklamada, Brooklyn'deki iskelede halihazırda 750 cesedin tutulduğu bildirildi.
Hart Adası kullanılabilir
Ölenlerin kalıcı olarak gömüleceği yerlerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Tıbbi Baş Müfettişlik Ofisi yetkilisi Dina Maniotis, cesetlerin Hart Adası'ndaki bir alana gömülebileceğini söyledi.
Geçtiğimiz yıl nisan ayında, sahipsiz cenazelerin Hart Adası'na gömülmeleri için gereken bekleme süresinin 14 güne çekildiği bildirilmişti.
The City haber sitesi, Nisan 2020'den bu yana 500 ila 800 cesedin soğutmalı kamyonlarda bekletildiğini yazmıştı.
Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı, geçtiğimiz yıl koronavirüs ölümlerinin artmasıyla birlikte, geçici morg olarak kullanılması için 85 soğutmalı kamyonu hizmete sokmuştu.
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