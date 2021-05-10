Azerbaycan’da, Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Parkı’nın açılışı yapıldı. Kardeşlik, Guba şehrindeki parkta yaşatılacak. Parkın iki tarafında iki ülkenin Cumhurbaşkanlığı forsları bulunuyor. Merkezinde ise kardeşliği simgeleyen bir fidan var.

[Fotoğraf: AA]

Parkta, iki ülke cumhurbaşkanlarının tarihe geçmiş sözlerine de yer verildi.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye Cumhuriyeti bizim yanımızda oldu"

Park, Guba Valiliği tarafından Karabağ Savaşı’nda Türkiye’nin verdiği desteği ebediyen yaşatmak amacıyla yaptırıldı.

Guba Valisi Ziyaddin Aliyev, "Vatan savaşının ilk anlarından itibaren Türkiye Cumhuriyeti iktidarı ve halkıyla bizim yanımızda oldu. Her yönden bize destek oldular" dedi.

"Dosta güven, düşmana korku veren bir kardeşlik"

Açılışa Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile iki ülke parlamento dostluk grubu üyeleri de katıldı.

Cahit Bağcı, "Türkiye 'gardaşlığının' gereğini yapmıştır. Dün olduğu gibi bugün de dosta güven düşmana korku veren bir kardeşliği ortaya koymuşlardır. Artık bundan sonra bu kardeşlik daha kavi olacak ve bölgede birliğin, dirliğin ateşi olacaktır" diye konuştu.