İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran'ın Kerbela Başkonsolosluğuna yapılan saldırı ve Riyad-Tahran ilişkileriyle ilgili açıklama yaptı.

Kerbela Başkonsolosluğuna saldırıyı kınadıklarını ve Irak'ın Tahran Büyükelçiliğine itiraz notunun verildiğini vurgulayan Hatibzade, şöyle konuştu:

"Bazıları İran'ın Kerbela Başkonsolosluğuna saldırı düzenledi. Olayın başından itibaren Irak'ın ilgili makamlarıyla iletişime geçerek göstericilere müdahale edilmesini istedik. Irak hükümetinin diplomatik temsilciliklerin korunmasıyla ilgili görevini yerine getirmesini ümit ediyoruz."

"İran ve Suudi Arabistan'ın ilişkisi herkesin çıkarına"

Hatibzade,Tahran ile Riyad arasındaki görüşmeleri de memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bakanlık Sözcüsü, İran ile Suudi Arabistan'ın gerginliği bitirmesi ve ilişki kurmasının herkesin çıkarına olacağını vurguladı.