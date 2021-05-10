Irak'ta 2019'da hükümet karşıtı gösterilere önderlik eden aktivistlerden İhab Vazni, Kerbela'daki evinin yakınında suikaste uğradı.

Vazni'nin öldüğü saldırı görüntülerinin yayınlanmasından sonra Kerbela, Divaniye, Zikar ve Bağdat’ta gösteriler düzenlendi.

Gece saatlerine kadar devam eden gösterilerde saldırganların bulunması istendi.

El Vazni'nin ölümünden İran'ı sorumlu tutan göstericiler, Kerbela’da İran konsolosluğu önünde toplandı.

Konsolosluk binası ateşe verildi

Öfkeli kalabalık "İran dışarı’’ şeklinde slogan attı, konsolosluk binasını ateşe verdi.

Lastikler yakıldı, yollar trafiğe kapatıldı.

Irak’ın halk gösterilerine önderlik eden aktivist İhab Vazni, kent merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sivil aktivistin ölümünden İran'ı sorumlu tutan göstericiler, Kerbela’da İran konsolosluğu binasını ateşe verdi. pic.twitter.com/JZvsyFyyDj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2021

Failler aranıyor

Kerbela Emniyet Müdürü, durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

Irak hükümeti de faillerin yakalanması için askeri güçlerin seferber olduğunu duyurdu.

Aktivist İhab El Vazni, Ekim 2019 yılında işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle düzenlenen protestolara öncülük etmişti. Gösterilerde 600'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.