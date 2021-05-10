Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşecek
[Fotoğraf: AP]
Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere bugün toplanacak.
Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce zorla tahliyesinin ardından artan gerginliği, yerel saatle 09.00'da kapalı oturumda görüşecek.
İsrail polisinin 7 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahalelerinde şimdiye kadar en az 205 kişi yaralandı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2021
BM Güvenlik Konseyi yarın Mescid-i Aksa çevresindeki olayları ele alacak. Kudüs’teki son gelişmeleri TRT muhabiri Fatih Yavuz aktardı.https://t.co/9Y5Pm0rJxu pic.twitter.com/8cDC4vjnui
Etiketler: Birleşmiş Milletler Filistin Devleti İsrail Mescid-i Aksa
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