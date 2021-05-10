Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan Süper Lig'e yükselen takımlara tebrik
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile GZT Giresunspor camiasını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile GZT Giresunspor camiasını tebrik etti.
Oktay, "Süper Lig'e yükselen iki köklü kulübümüz Adana Demirspor ve Giresunspor'u, futbolcularını, teknik heyetlerini ve tabii ki taraftarlarını tebrik ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum" sözlerini kullandı.
Süper Lig'e yükselen iki köklü kulübümüz #AdanaDemirspor ve #Giresunspor'u, futbolcularını, teknik heyetlerini ve tabi ki taraftarlarını tebrik ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 9, 2021
Etiketler: Fuat Oktay Süper Lig
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