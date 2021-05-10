Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile GZT Giresunspor camiasını tebrik etti.

Oktay, "Süper Lig'e yükselen iki köklü kulübümüz Adana Demirspor ve Giresunspor'u, futbolcularını, teknik heyetlerini ve tabii ki taraftarlarını tebrik ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum" sözlerini kullandı.