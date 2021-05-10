Göreve her daim hazır "Timsah" gücü

Göreve her daim hazır "Timsah" gücü

İngiltere'den Kenya'ya gelen yolculardan ayrıca son 96 saat içinde yapılmış COVID-19 testi de istenecek.

Karantina masrafları yolcular tarafından karşılanıyor.

COVID-19 tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina uygulanacak ülkeler arasında İngiltere dışında Kuveyt, Çekya, Pakistan, Tayland ve Brunei bulunuyor.

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, yazılı açıklamayla iki ülke arasındaki uçuşların askıya alınabileceğini duyurdu.

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