Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya, İngiltere'den gelen yolcuları 14 günlük karantinaya alacak
[Fotoğraf: Reuters]
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya, koronavirüs tedbirleri kapsamında, İngiltere'den gelen yolcuların 14 gün boyunca karantinada kalacağını bildirdi.
Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, yazılı açıklamayla iki ülke arasındaki uçuşların askıya alınabileceğini duyurdu.
COVID-19 tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina uygulanacak ülkeler arasında İngiltere dışında Kuveyt, Çekya, Pakistan, Tayland ve Brunei bulunuyor.
Karantina masrafları yolcular tarafından karşılanıyor.
İngiltere'den Kenya'ya gelen yolculardan ayrıca son 96 saat içinde yapılmış COVID-19 testi de istenecek.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
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