Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hudut kartalları kaçakçılığa göz açtırmadı
Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 24 bin 173 paket sigara ile 114 kilo 862 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartalları sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor.
Açıklamada, "Son olarak Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 24 bin 173 paket sigara, 114 kilo 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildi" ifadesine yer verildi.
Hudut Kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok. Son olarak Van, Hakkâri, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında; 24.173 paket sigara, 114.862 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.https://t.co/xGPemFykfi#MSB #TSK pic.twitter.com/2YCTbZa9p8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 10, 2021
Etiketler: Kaçakçılık Milli Savunma Bakanlığı Uyuşturucu
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