Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartalları sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor.

Açıklamada, "Son olarak Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 24 bin 173 paket sigara, 114 kilo 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildi" ifadesine yer verildi.