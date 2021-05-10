Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doktor eşini bıçakla öldürdü
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da kadın doktor, eşi tarafından işkence edildikten sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olayda hayatını kaybeden Zeynep Erdoğan'ın 14 yaşındaki oğlu da üvey babasının şiddetine maruz kaldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan ve 8 ay önce evlenen eşler arasında tartışma çıktı. Mehmet Erdoğan, doktor eşini ve onun ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki oğlunun ellerini bağladı. Küçük çocuğu evin bodrumuna kapadı.
Zanlı işkence yaptığı eşi Zeynep Erdoğan'ı ise bıçaklayarak öldürdü.
Kaçan zanlı yakalandı
Elleri bağlı çocuk kapalı tutulduğu yerden kaçınca cinayet ortaya çıktı. Komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri eve gitti.
Çocuk tedavi altına alınırken kaçan zanlı kısa süre sonra yakalandı.
Etiketler: Ankara Toplumsal Şiddet
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