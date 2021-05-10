Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalacağı öngörülüyor.

Bugün, yarın gece ve sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan çevrelerinde sıcaklıkların yer yer sıfır derece ile altına düşeceği tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.