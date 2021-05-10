Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da 4 il için don uyarısı
[Fotoğraf: Getty (Arşiv)]
Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşeceği tahmin edilen Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan'da don bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalacağı öngörülüyor.
Bugün, yarın gece ve sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan çevrelerinde sıcaklıkların yer yer sıfır derece ile altına düşeceği tahmin ediliyor.
Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
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