Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşinin alıkoyduğu kadın ve çocuklarının imdadına KADES yetişti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini ve 3 çocuğunu silah zoruyla kaçırıp alıkoyduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de yaşayan A.T., boşanmak üzere olduğu eşi S.T. ile 3 çocuğunu Fakılar Mahallesi'ndeki evde silah zoruyla alıkoydu.
Bunun üzerine S.T.'nin kız kardeşi E.K., cep telefonuna indirdiği Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile yardım çağrısında bulundu.
Çağrı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, eşi ve 3 çocuğunu silah zoruyla alıkoyduğu evden otomobille kaçırdığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Belçınar Mahallesi Atdağı mevkiinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde A.T.'yi yakaladı, araçtaki S.T. ile 3 çocuğunu kurtardı.
Gözaltına alınan A.T.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kadına Şiddet
Sıradaki Haber
Darbedip dere yatağına attılar, 52'şer yıla kadar hapisle yargılanacaklar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz