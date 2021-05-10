Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yolcu otobüsünün bagajında kaçak getirilen 30 sincap bulundu
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da, yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 30 sincap ele geçirildi. Kafes ve kutuların sahibine 29 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü, Organize Sanayi Kavşağı'ndaki uygulama noktasında durdurdu.
Otobüsün bagaj kısmından gelen sesler üzerine arama yapan ekipler, kafes ve kutuların içine gizlenmiş yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 30 sincap buldu.
30 sincap Hasan Dağı'na bırakıldı
Sincapların sahibi Berat D. hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 29 bin 662 lira para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 30 sincap, Hasan Dağı'na bırakıldı.
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