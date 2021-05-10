Hırvatistan'dan satın aldıkları Amerikan bayraklı yelkenli ile Türkiye'ye dönüyorlardı.

Yakıtları azalınca yakındaki Yunan adasına yanaşmak istediler. Ancak beklemedikleri bir tepki ile karşılaştılar.

Yunan Sahil Güvenliği, uluslararası denizcilik kurallarını hiçe saydı. Teknenin yakıt ikmali için limana yanaşmasına izin vermedi.

"Derhal burayı terk edin, hiç bir yere uğramayın"

Denizci Burak Geçtan, yaklaşık 12 saatlik bir takibe maruz kaldıklarını söyleyerek, “Kesinlikle yakıt almak vesilesiyle de olsa çıkarılmadık. Derhal burayı terk edin, hiç bir yere uğramayın denildi. Girit açıklarında da hava patladı. Uzun bir seyirle Rodos, rotamızın haricinde olan Datça'ya sığınmak zorunda kaldık” diye konuştu.

Yunan Sahil Güvenliği, Türk denizcileri açık denizde seyre zorladı

5 Türk denizcinin bulunduğu gemiyi yelkenle, açık denizde seyre zorladı. Kötü hava şartlarında yelkenle seyretmek zorunda kalan Türk denizciler, korku dolu anlar yaşadı.

Türk denizcilerin yardım çağrısına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekne, Datça Limanı'na çekildi.

