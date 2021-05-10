Trabzon ve Giresun'un ortak kullandığı yüzlerce yayla evinin bulunduğu Sisdağı Yaylası'nın başı yapılaşmayla dertte. 2 bin 182 rakımlı yayladaki kaçak yapılar yıkılsa da manzara değişmiyor.

"Yayla, şehir görünümünde"

Yöre sakinlerinden Mustafa Özcan, "Doğayı korumasını bilmiyoruz. Yaylaya temiz hava için çıkarız. Çocuklarımız yaylaya çıktığı zaman parkta oyun oynayacak alan bırakmadık. Aç kalan yaban ayıları evlere girip saldırıp talan ettiği için tadilat yapanlar olduğu söylendi. Türkiye’de yayla anlamında buradaki kadar bir yapılaşma benim gözlemlediğim yok. Burası adeta bir şehir görünümünde" dedi.

"3-4 katlı apartmanlar yapıldı"

Yöre sakinlerinden Abdullah Öztürk ise, "Çarpık yapılaşma, 3-4 kat apartman yapılmış. Ahşap, kulübe gibi olsa neyse. Gelişigüzel yapılanma devam ederse hiçbir özelliği kalmayacak. İlerde bunları kaldırmak isteseler bile hafriyatı nereye atacaklar?" diye konuştu.

Kaçak yapılar yıkıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren Türkiye genelinde kaçak yapıların yıkılacağını açıklamasının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer yaylalarda olduğu gibi Sisdağı Yaylası'nda da ekipler kaçak olanları yıkmıştı.