17 günlük tam kapanma nedeniyle İstanbul’dan Giresun’a gidebilmek için Şişli Kaymakamlığı'na başvuran sağlık çalışanı Turgay E. seyahat izin belgesini alamadı. Çıkışta kendisine yaklaşarak seyahat izin belgesi ayarlayabileceğini söyleyen kişiye 400 lira veren sağlık çalışanı, uçak bileti almak isteyince dolandırıldığını anladı. Sağlık çalışanının ihbarı üzerine operasyon düzenleyen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı.

Turgay E.’ye verilen izin belgesini inceleyen polis ekipleri, evrakın altında 1 yıl önce görevli memurun imzasının bulunduğunu, evrakın renkli fotokopi yöntemiyle çoğaltıldığını belirledi.

Nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlarından tutuklandı

Dolandırıcının kimliğini Turan T. olarak belirleyen polis ekipleri, 5 adet “dolandırıcılık” suçundan ve 2 adet “yaralama” kaydı bulunan şüphelinin evine baskın düzenledi. Evinde ulaşılamayan Turan T., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Çağlayan Yıldızhan Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Turan T. sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak “nitelikli dolandırıcılık” ve “evrakta sahtecilik” suçlarından adli işlemleri yapılan Turan T., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.