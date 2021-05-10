Çaykara'nın Akdoğan Mahallesi’nde komşu olan Hanefi Men ve Şerafettin Yıldız arasında, 10 yıl önce dik yamaçtaki sınır arazilerinde, su kaynaklı anlaşmazlık çıktı.

Aralarında küslük olup, birbirleriyle görüşmeyen komşu aileler, araç yolu olmayan ve patikadan ulaşım sağladıkları evlerine çıkan 2 farklı merdiven yaptırdı. Aileler, yamaç arazide, aralarında 1 metre mesafedeki merdivenlerle evlerine ulaşıyor.

Zamanla arası düzelen komşular, şu an birbirleriyle görüşseler de kendilerine ait merdivenleri kullanmaya devam ediyor.

“Şimdi herkes kendi yolundan evine çıkıyor”

Yıllar önce yaşanan arazi tartışması nedeniyle ayrı merdiven yaptıklarını anlatan Şerafettin Yıldız, “İki komşu arasında burası sınırdı. Burada hendek dediğimiz yerde bir su vardı ırmak gibi akan. Yüzyıllardır bu su burada. Suyun işgal ettiği yer, bizim arazimiz üzerinde. Zamanla su yüzünden anlaşmazlık çıktı. Yan komşunun daha önceden merdiveni vardı. Aslında o merdiven bizim de evimizin kapısına çıkıyor. Ama aramızdaki anlaşmazlık 'Onların merdivenini kullanırız da büyür' diye kendi arazimizde kendimize ait merdiven yaptık. Şimdi herkes kendi yolundan evine çıkıyor” dedi.

