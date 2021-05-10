Cumartesi günü başlayan şiddetli fırtına çatıları uçurdu, minareleri devirdi. Özellikle iç kesimlerde etkili olan fırtına, bugün de devam edecek.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Marmara'nın güneyinde, Kuzey Ege'de, Doğu Anadolu'da ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgarlar beklendiğini söyledi.

Meteoroloji pazartesi ve salı geceleri için zirai don uyarısı da yaptı.

Bayramda hava nasıl olacak?

Özdemirci, hafta başından itibaren yağışlı havanın etkisini yitireceğini ve hafta ortasında sıcaklıkların yükseleceğini aktardı.

Ramazan Bayramı'nda yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

3 büyük kentin hava durumu

İstanbul hafta boyu güneşli olacak. Bayramın ilk günü sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.

Başkent'te hava az bulutlu ve güneşli olacak. Hafta başında gece sıcaklığı 5 dereceye düşse de bayramın ilk günü termometre 28 dereceye kadar yükselecek.

İzmir'de de yine hafta boyu güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar gece en düşük 14, gündüz en yüksek 28 derece olacak.