Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti Kara Tugayı rolünü üstlenen Çorlu'da konuşlu 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından tatbikata katılmak üzere görev alacak personelin Romanya'ya intikali başladı.

Tatbikata katılacak 1356 personel, 214 askeri araç, 39 römork ve 128 konteyner, kara veya hava yolu ile Romanya'ya hareket etti.

Kara yoluyla giden askeri araç konvoyu Tugay'dan yola çıktı.

Bulgaristan üzerinden Romanya'ya geçecek 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları, Cincu kentinde tatbikata katılacak.

