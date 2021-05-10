Balıkesir’in Savaştepe ilçesi Yeşilhisar Mahallesi Asar mevkiinde bulunan tarla evinin bahçesinde bulunan ceviz ağaçlarının bakımını yapan Hasan Sarı, ağaç artıklarını yakmak isterken yangın çıktı.

Çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek yolun kenarında bulunan araca sıçradı. Yangın sonrasında Hasan Sarı’ya ait araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"Aracın kapıları da kitliydi binip aracı çekemedik"

Çoşkun Cengiz, olayla ilgili şöyle konuştu:

“Ben yan tarlada çift sürüyordum. Dumanların yükseldiğini görünce hemen olay yerine koşturdum. Aracın kapıları da kitliydi binip aracı çekemedik. Sahibi de ileride çift sürüyormuş. Araç gözümüzün önünde yandı kül oldu. Hemen itfaiyeyi aradım. Ateş yakmışlar. Oradan odunlar tutuşmuş. Oradan da arabaya sıçramış.”

"Rüzgarın da etkisiyle yandaki odunlara oradan da araca sıçradı"

Araç sahibi Hasan Sarı ise ”Ceviz bahçesinin bakımını yapıyordum. Ağaç pisliklerini yaktım. Kendim de ceviz bahçesini sürüyordum. Yaktığım ateş bir anda rüzgarın da etkisiyle yandaki odunlara oradan da araca sıçradı. Aracın ön lastiği ve plastik aksamı alev alınca kurtarma şansımız olmadı. Aracın içine bindim ama, alev alan aracı çekemedim.

Kendimi dışarıya zor attım. Yangın bir anda büyüdü. Üç dakika içinde araç tamamen küle döndü. Aracı yeni almıştım. Buna da şükür. Olacağı varmış” şeklinde konuştu.

Yangın ihbarının üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın başka yerlere sıçramadan söndürüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.