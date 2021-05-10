Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin motoruna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. O anlar, kameraya yansıdı.
Melicek Mahallesi'nde Ramazan Kılınç, çalıştırdığı otomobiline yılan girdiğini fark etti.
Kılınç'ın haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin radyatör kısmına sıkışan yılanı çıkararak doğaya bıraktı.
Yılanın otomobilden çıkarılma görüntüleri telefon kamerasına yansıdı.
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