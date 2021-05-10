Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Pekeller kavşağında etkili olan fırtına, ana arterdeki ulu çınar ağacını yola devirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Bir süre trafiğe kapatılan yolda, emniyet güçlerince önlem alınarak araçların tek şeritten ulaşımı sağlandı.

Onikişubat ilçesi Üngüt mahallesinde ise 10 katlı binanın 7’nci katının kaplaması uçtu. Güvenlik güçlerince araçlar, olay yerinden kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Kars'ta elektrik telleri koptu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde fırtına nedeniyle Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelin, ilçedeki otobüs terminalinin ve Küçük Sanayi Sitesi'nde 4 dükkanın çatısı uçtu.

Fırtına nedeniyle sanayi bölgesinde elektrik hatları koptu.

[Fotoğraf: AA]

Sarıkamış Aras EDAŞ arıza ekipleri elektrik hatlarının onarımı için çalışma başlattı.

İlçe sakinleri, ilk kez böyle bir fırtınaya şahit olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Iğdır'da evin çatısı ve tabelalar uçtu

Iğdır'da dün öğleden sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle birçok ağaç zarar gördü, iş yerlerinin tabelaları uçtu.

[Fotoğraf: AA]

Fırtına, Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında sürücülere zor anlar yaşattı. Fırtınanın yol açtığı toz görüş açısını düşürdü ve yoldaki sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Çalpala köyünde bir evin çatısı da fırtına nedeniyle uçtu. Kara yoluna savrulan çatının parçaları çevreden geçenlerin yardımıyla yoldan kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Trabzon'da balıkçıların rüzgara karşı mücadelesi

Trabzon'da da yağmur ve fırtına etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Ortahisar ilçesindeki Faroz balıkçı barınağındaki balıkçılar, fırtına ve yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

Zarar görmemesi için teknelerini sıkıca bağlamaya çalışan balıkçıların, yağmur altında şiddetli rüzgara karşı mücadele verdiği gözlendi.

[Fotoğraf: AA]

Sivas'ta şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Sivas'ta Gökmedrese Mahallesi'nde devam eden "Kale Projesi" içerisinde yer alan bir ağaç kökünden söküldü.

[Fotoğraf: AA]

Ağacın dalları da fırtınanın etkisiyle kırıldı. Kentte birçok noktada da ağaçlar kökünden söküldü.

[Fotoğraf: AA]

Şiddetli rüzgar, Danışmentgazi Mahallesi TOKİ konutlarında 2 binanın çatısına zarar verdi.

[Fotoğraf: AA]