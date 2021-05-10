Valilik, koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan tarihinde başlayan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimler hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kısıtlama süresince İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde uygulamalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kolluk kuvvetlerinin gündüz 365, gece ise 270 uygulama noktasında 1123 ekip ve 3 bin 157 personelle denetimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Toplam 34 milyon 171 bin 282 lira para cezası

İzmir Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını ve 11 bin 668 kişiye 31 milyon 374 bin 69 lira idari para cezası, sosyal mesafe kuralına uymayan 295 kişiye 901 bin 813 lira idari işlem, maske kuralına uymayan 2 bin 130 kişiye ise 1 milyon 895 bin 400 lira idari işlem uygulandığını duyurdu.

Toplamda, tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal eden 14 bin 93 kişiye, 34 milyon 171 bin 282 lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.