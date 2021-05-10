Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yurdun dört bir yanında İsrail'e tepki gösterileri
İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, Türkiye'nin birçok şehrinde protesto edildi.
İsrail'in Mescid-i Aksa'da günlerdir devam eden şiddeti İstanbul'da protesto edildi.
Çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.
Grup Filistin'e destek verdi, İsrail'e tepki gösterdi.
Grup gece geç saatlerde olaysız dağıldı.
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Erzurum başta olmak üzere birçok ilde protesto edildi.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Kudüs Mescid-i Aksa
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