Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Muhammet Selmo'nun 7 Temmuz 2020'de, dere yatağı içerisinde hareketsiz halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı anlatıldı.

İddianamede beyanı yer alan müşteki Muhammet Selmo, aracıyla seyir halindeyken sima olarak tanıdığı birkaç kişinin el işareti yaparak kendisini durduğunu, "Araç satıyor musun?" diye sorduklarını, kendisinin de 'evet' demesi üzerine şahısların bakmak amacıyla araca bindiklerini, kafasına silah dayayarak dere yatağına gitmesini istediklerini anlattı.

Darbedip değerli eşyalarını zorla aldılar

Müşteki Muhammet Selmo, dere yatağına vardıktan sonra şahısların kendisini araçtan indirerek para istediklerini, vermeyince de darbederek üzerinde bulunan cep telefonunu, gümüş kolyesini ve 5 bin 700 lira parasını zorla aldıklarını, aracına zarar verdikten sonra da kendisini dereye attıklarını ifade etti.

İddianamede, araç içerisinde yapılan parmak izi incelemesinde, olayı gerçekleştiren kişilerden birinin sanık Serkan Koç olduğu, diğer sanık Ahmet Kürşat Çakır'ın ise müşteki Muhammet Selmo tarafından fotoğraftan teşhis edildiği bilgisi yer aldı.

Sanık Serkan Koç'un beyanında, diğer sanık Görkem Bedir'in de olayın içerisinde olduğunu söylediği belirtilen iddianamede, müşteki Muhammet Selmo'yu kafasına silah dayayarak darbettiği öne sürülen firari Yakup Eren hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

Sanıkların eylemi "kasten öldürmeye teşebbüs" kapmasında değerlendirilmeli

İddianamede, sanıkların yağma eylemini gerçekleştirmek için müştekiyi hürriyetinden yoksun kılarak olay yerine zorla götürdükleri, istedikleri parayı vermek istemeyen müştekiyi dövmeye başladıkları anlatıldı. İddianamede, sanıkların bu sırada olay yerinde bulunan üçüncü kişilerin müdahale etmesi üzerine uzaklaşmak için müştekiyi kendi aracının bagajına koymaya çalıştıkları ancak Muhammet Selmo'nun buna direndiği kaydedildi.

Sanıkların müştekiyi bagaja bindiremeyince darbetmeye devam ettikleri aktarılan iddianamede, sanıkların ise baygın halde olan müşteki Muhammet Selmo'yu yaklaşık 6 metre yükseklikten kuru zemine attıkları bildirildi.

İddianamede, "Eylemde bulunan kişi sayısı, müştekinin maruz kaldığı darp sonucu bayılması ve baygın halde yaklaşık 6 metre yüksekten kuru zemine atılması, devamında sanıkların hareketsiz halde yaralı bir şekilde yatan müştekiyi hastaneye götürme yükümlülükleri bulunmasına rağmen hastaneye götürmeksizin orada yaralı halde bırakmış olmaları dikkate alındığında, sanıkların eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

52'şer yıla kadar hapis istendi

Sanıklar Serkan Koç, Ahmet Kürşat Çakır, Görkem Bedir ve Yakup Eren'in bu şekilde üzerlerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs", "birden fazla kişi tarafından silahla cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri bildirilen iddianamede, toplam 17 yıl 4'er aydan, 52'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.