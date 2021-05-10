Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minarede mahsur kalan kediyi itfaiyeciler kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde minarede mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçe merkezindeki Çat Camisi'nin minaresinde bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.
Bölgeye gelen Besni İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, minareye çıkarak kurtardıkları kediyi salıverdi.
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