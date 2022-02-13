Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO'nun seferlerine olumsuz hava engel oldu
Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. İşte iptal edilen o seferler...
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre seferlerden bazıları iptal edildi.
Gerçekleştirilemeyecek o seferler şöyle açıklandı:
Saat 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun 08.00-14.30 saatlerindeki 9 seferi de gerçekleştirilememişti.
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