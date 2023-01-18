Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO seferlerinde yeni iptaller
[Fotograf: AA]
Bursa-İstanbul hattında kuvvetli lodos nedeniyle 6 deniz otobüsü seferi iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.00 ve 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 15.30 ve 18.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de kuvvetli lodos sebebiyle iptal edilmişti.
Etiketler: Deniz Otobüsü
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