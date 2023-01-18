Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde hazırlanan, birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklenen ve "dünyanın ayakları yere basmayan festivali" olarak da tanımlanan TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını, Cumhuriyetin 100. yılında İzmir'de bir araya getirecek.

16-19 Mart tarihlerinde Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nde düzenlenecek festival öncesi hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yaklaşık 100 personel ve çok sayıda iş makinesinin katıldığı çalışmalarda hava araçlarının sergileneceği, yarışmaların düzenleneceği alanlar ve pistlerde alt yapı ve asfaltlama yapılıyor. Mart başından itibaren hava araçlarının festival alanına getirilmesi planlanıyor.

''200 bin metrekareyi aşkın alan aktivite sahası olarak planlanıyor''

Hazırlık çalışmalarını inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, daha önce 2-5 Mart olarak planlanan TEKNOFEST'in takımların hazırlık sürecine destek olmak amacıyla 16-19 Mart olarak güncellendiğini, Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'ndeki çalışmaların da hız kazandığını ifade etti.

TEKNOFEST'in düzenleneceği alanda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Köşger, 200 bin metrekareyi aşkın alanın aktivite sahası olarak planlandığını ifade etti.

Organizasyon sürecinde Jet Üssü'nde uçuşların devam edeceğini, üssün altyapısının da kullanılacağını aktaran Köşger, "TEKNOFEST'e Kızılelma başta olmak üzere İHA ve SİHA'lar gelecek.

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri de teşhir edilecek. Hava gösterileri yapılacak. Robotik kodlamadan tarımsal teknolojiye kadar birçok alanda teknoloji yarışmaları yapılacak" dedi.

''Bir milyonu aşkın ziyaretçi bekliyoruz''

Köşger, TEKNOFEST'in Türkiye'nin önemli bir markası haline geldiğini, düzenlendiği kent ve ülkelerde milyonlarca kişi tarafından ziyaret edildiğini kaydetti.

İzmir'in çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını dile getiren Köşger, "Bir milyonu aşkın ziyaretçi bekliyoruz. Ona göre ön hazırlıklarımızı, ulaşım mastır planlarını yapıyoruz. İzmir'den de 10 bin 500 takım bu festivale müracaat etti. Gençlerimize takımlarda yer almasalar dahi gelip burayı görmelerini, ülkenin geldiği seviyeyi, yapılan işleri gözlemelerini, hava araçları ve geliştirilen teknolojik aletleri incelemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Köşger, TEKNOFEST'in kentte başarılı bir şekilde düzenlenmesi valilik koordinasyonunda kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün işbirliği içinde çalıştığını, daha şimdiden İzmirlilerin festivale büyük ilgi gösterdiğini aktardı.

TEKNOFEST, İzmir'in ardından 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da, 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde ise Ankara'da düzenlenecek.