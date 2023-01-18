NextRay AI Genel Müdür Yardımcısı Selin Özbilen Aydede, yaptığı açıklamada, NextRay AI'ın, ağ güvenliği çözümü olan "NDR" ürünüyle Gartner'ın en son yayınlanan "Market Guide for Network Detection and Response" raporunda yer aldığını söyledi.

Birçok şirketin ağdaki şüpheli etkinlikleri tespit ettiğini iddia etse de güvenliği sağlama konusunda pazarda güvenlik zafiyetine neden olan eksiklikler olduğuna pek çok raporda yer verildiğini belirten Aydede, "NextRay AI'ın NDR ürünü, tehditleri erken aşamada tespit eden proaktif yaklaşımı ve gelişmiş müdahale yetenekleriyle müşterilerinin güvenlik ihtiyacına anında yanıt verebiliyor." dedi.

"Yüksek potansiyelli bir ürün olarak kabul edildiğini göstermiş oldu"

Selin Özbilen Aydede, NextRay AI'ın esnek ve özelleştirilebilir çözümler uygulayarak müşterilerin ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanmasını sağladığını aktararak, şunları kaydetti:

"NextRay AI; soruşturma, tespit, önceliklendirme ve yanıt özelliklerini geliştirerek SOC görünürlük üçlüsünü güçlendirmesiyle sürece hakimiyet konusunda sergilediği performans ile rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. NextRay AI, her bir davranışı çeşitli ekranlarda analiz ediyor, başlangıç vektörlerini yakalayıp olası saldırı yüzeylerini erken aşamada çözümleyebiliyor. Network üzerindeki tehditlere nitelikli çözüm sunuyor, şifrelenmiş trafiği çözmek için gelişmiş algoritmalardan faydalanıyor.

Trafik ağı analiz verilerinin özetini kendi bünyesinde çıkartabiliyor. 1 hafta kadar kısa bir öğrenme ve test süresine sahip olmasıyla müşterilere avantaj sağlıyor. Anomalilerin, denetimli ve denetimsiz yapay zeka tabanlı gelişmiş algoritmalarla ve hibrit bir yaklaşım ile maksimum 6 saatte tespit edilebilmesini mümkün kılıyor. NextRay AI'ın, Gartner'ın raporunda yer alması, NDR konusundaki kabiliyetlerinin kısa sürede ses getirdiğini ve geniş bir pazar tarafından yüksek potansiyelli bir ürün olarak kabul edildiğini göstermiş oldu."

NextRay AI'ın kısa sürede önemli bir başarıya ulaştığını ve Türkiye'nin ağ güvenliği çözümleriyle gelecekteki yatırımlarına kapı araladığını belirten Aydede, şirketlerinin, teknik çözüm konusunda ortaya koyduğu farklılıklarıyla bu teknolojide dünyanın önde gelen şirketlerin önüne geçerek tercih edilebilirliğini sürdürmeyi hedeflediğini söyledi.