Şehit Öztürk'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Mahmut Öztürk, annesi Güllü Salko, eşi Teslime Öztürk, ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Valisi Süleyman Elban, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Öztürk'ün naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi.

Bakan Soylu, gözyaşı döken aile üyelerini teskin etti.