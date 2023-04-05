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Türkiye
AA 05.04.2023 03:12

Boşanma aşamasındaki eşini araç kaputunda kilometrelerce götüren koca tutuklandı

Düzce'de, oğlunu almak isteyen boşanma aşamasındaki eşini, tutunduğu araç kaputunda kilometrelerce götüren koca tutuklandı.

Oğlunun götürülmesini engellemek amacıyla aracın kaputuna tutunan anne Sevcan Ş.'yi kilometrelerce bu halde götürmesinin ardından gözaltına alınan koca A.O.Ş.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

İfadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şüpheli A.O.Ş., eşiyle karşılıklı ihtilaflarının bulunduğunu, daha önce de bu tür sorunlar yaşadıklarını belirterek, müştekinin mahalle sakinlerine kendisini linç ettirmek için çocuğu kaçırdığını söylediğini iddia etti.

Kaçırılan oğlu için araç kaputunda kilometrelerce yol gitti
Kaçırılan oğlu için araç kaputunda kilometrelerce yol gitti

Eşine karşı eylemi ve kastının olmadığını savunan A.O.Ş., Düzce'ye geri dönerek kendisini takip eden araçların sürücüsünü tehdit ettiği yönündeki beyanların da yalan olduğunu ileri sürdü.

Bu arada şüpheli hakkında birden çok aktif soruşturma ve kovuşturma kaydının bulunduğu belirlendi.

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