Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Bulgaristan plakalı tır, D-100 kara yolu Beygircioğlu mevkiinde şarampole devrildi.

Kazanın ardından tırın kabin bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince çıkan yangının söndürülmesi sonrası yapılan incelemede, tırın kabininde sıkışan 2 kişinin öldüğü tespit edildi.

Araçtan çıkartılan bu kişilerden birinin Bulgaristan uyruklu Lorzko Petev olduğu belirlendi. Ölen diğer kişinin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Olay nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.