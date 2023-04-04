Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kuvvetli rüzgar: Devrilen ağaç araçlara zarar verdi
[Fotograf: AA]
Karabük'te kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç 2 araca zarar verdi.
Kartaltepe Mahallesi'nde sağanak sonrası etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.
Ağacın altında kalan otomobil ve hafif ticari araç hasar gördü.
Polisin araçlarla ilgili tutanak tutmasının ardından ağaç, motorlu testereyle parçalara bölündü.
Çalışma için kapatılan yolda ulaşım, temizliğin ardından normale döndü.
Etiketler: Karabük Fırtına Hava Durumu
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