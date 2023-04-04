Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 19:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Buzağı desteklerini kaçıranlar yetiştiriciler için süre uzatıldı
[Fotograf: AA]
Bolu'nun Mengen ilçesinde "2022 Yılı Buzağı Desteği" başvuru dönemini kaçıranlar için süre 15 Haziran'a kadar uzatıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilk dönemi kaçıran yetiştiricilerin 15 Haziran'a kadar başvuru yapabileceklerini açıkladı.
Açıklamada, yetiştiricilerin bağlı bulundukları birlik ve kooperatiflere başvurabileceği, yetiştirici örgütüne üye olmayanların ilçe müdürlüğüne başvurmaları gerektiği kaydedildi.
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