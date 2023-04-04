Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için 2581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde karla mücadele çalışması tamamlandı.

Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla 7 gündür kapalı olan güzergahta ulaşım normale döndü.