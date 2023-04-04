Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
7 gündür kapalı Ardahan-Ardanuç kara yolu açıldı
[Fotograf: AA]
Kar ve tipi nedeniyle 29 Martta ulaşıma kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.
Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için 2581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde karla mücadele çalışması tamamlandı.
Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla 7 gündür kapalı olan güzergahta ulaşım normale döndü.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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